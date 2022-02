Benfica e FC Porto vencem no campeonato

Benfica e FC Porto venceram este sábado os respetivos jogos da 19.ª jornada do campeonato nacional.Em Tomar, as águias bateram o Sporting local por 3-1, com três golos de Carlos Nicolía, enquanto no Dragão Arena o líder do campeonato goleou a equipa da Linha do Estoril por 6-0, tendo Carlos Di Benedetto marcado também três golos.O jogo mais importante da jornada tem lugar este domingo, com a visita do Sporting ao reduto do OC Barcelos, estando em equação o segundo lugar, que agora está na posse dos minhotos com mais um ponto.