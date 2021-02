Benfica e Oliveirense empatam na Luz

Em jogo a contar para 21ª jornada do campeonato nacional, Benfica e Oliveirense empataram (2-2) na Luz.

A primeira parte foi equilibrada, com Valter Neves a colocar as águias na frente a cinco minutos do intervalo. Respondeu a formação de Oliveira de Azeméis, por intermédio de Marc Torra, levando a partida empatada para o intervalo.

No segundo tempo, Nicolía converteu na perfeição um livre direto e colocou o Benfica na frente (2-1). Reagiu quase de imediato Marc Torra, marcando de livre direto (2-2). À entrada dos últimos dois minutos, Torra teve um penálti à disposição mas o guarda-redes Pedro Henriques defendeu.

Com este resultado, o Benfica continua no 3º lugar do campeonato, com 42 pontos. A Oliveirense segue logo atrás, com 40. Lidera o FC Porto, em igualdade pontual com o OC Barcelos (48).