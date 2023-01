Benfica e Oliveirense vencem na Liga dos Campeões

Integradas no mesmo grupo, o A, Benfica e Oliveirense venceram no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, batendo ambas adversários espanhóis.Na Luz, as águias levaram a melhor diante do Calafell, mas acabaram o encontro em sofrimento, vencendo por 5-3, depois de terem chegado à liderança por 4-1, com golos de Pablo Álvarez (2), Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto. Roberto Di Benedetto acabaria por fechar o marcador com o quinto golo, já depois de os espanhóis terem feito o 4-3.Bem mais tranquilo foi o triunfo da Oliveirense em casa diante do Liceo. A equipa portuguesa venceu por 5-1, com golos de Lucas Martinez (3), Tomás Pereira e Xavier Cardoso.Na próxima jornada, dia 9 de fevereiro, o Benfica desloca-se ao reduto do Liceo, enquanto a Oliveirense visita o Calafell.