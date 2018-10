Benfica e Sporting alcançam primeira vitória no campeonato

O Benfica e o Sporting estrearam-se a vencer esta época no campeonato. Depois do empate entre ambos na 1ª jornada, as águias receberam e bateram o Sp. Tomar (5-2 ) e, em Riba de Ave, os campeões nacionais triunfaram pelos mesmos números.

Na Luz, o Benfica encontrou um Sp. Tomar atrevido, que nunca deixou de atacar a baliza de Pedro Henriques, nem mesmo depois de Diogo Rafael inaugurar o marcador, aos 8 minutos. Contudo, dois golos consecutivos aos 13 minutos dos argentinos Carlos Nicolia e Lucas Ordóñez levaram o Benfica para o intervalo na frente (3-0). Na segunda parte, os encarnados geriram o marcador, sempre com a boa oposição da equipa nabantina.

Em Riba de Ave, o Sporting alcançou uma boa vitória, mas apenas concretizada na segunda parte. No entanto, ficou sem o internacional Vítor Hugo, que se lesionou numa das mãos e teve de receber assistência no hospital local. "Levou uma bolada", descreveu Paulo Freitas no final.

Quem não tremeu nas respetivas deslocações foram Oliveirense e FC Porto. A equipa de Oliveira de Azeméis foi a Paço de Arcos vencer por... 5-2, enquanto os dragões foram a Viana da Castelo bater a Juventude local, por claros 8-2.