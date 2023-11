Benfica e Sporting em ação no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O campeonato não pára e hoje arranca a 7ª jornada, com destaque para a receção do Benfica ao Turquel. Embalado pela vitória expressiva em Oliveira de Azeméis (4-0) na quarta-feira, a formação comandada por Nuno Resende, que ocupa o 5º lugar a dois pontos do líder FC Porto, terá pela frente na Luz o 7º classificado. "Estamos prontos para jogar à Benfica. O Turquel tem muita raça e vontade mas nós, sobretudo em casa, temos de mostrar que somos o Benfica. O nosso trabalho passa por conquistar os três pontos", atirou Roberto Di Benedetto à BTV.

Já o Sporting (3º) defronta hoje o Murches (10º) no João Rocha. " Vai ser um jogo muito difícil. É uma equipa que está a crescer e que tem muita qualidade. Temos de os respeitar ao máximo", alertou Facundo Bridge à Sporting TV.