Benfica e Sporting já conhecem os adversários das meias-finais da Taça 1947

Benfica e Sporting ficaram a conhecer esta tarde os adversários que vão defrontar nas meias-finais da Taça 1947, que está a decorrer na Mealhada.





As águias vão medir forças com a Oliveirense, que bateu esta tarde o Valongo por 3-1, enquanto os leões tem como opositor o Sporting de Tomar, que eliminou a Juventude de Viana também por 3-1.As meias-finais estão agendadas para o próximo sábado, com o Benfica-Oliveirense às 11h00, e o Sporting-Sp. Tomar às 15h00.