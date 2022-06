Benfica e Sporting sem piedade

O Benfica, detentor de oito campeonatos nacionais consecutivos no setor feminino, foi ontem a Massamá ganhar (4-0) ao Stuart, no primeiro jogo dos quartos-de-final do playoff, à melhor de três duelos. Raquel Santos (2), Macarena Astorga, Maria Silva e foram as finalizadoras da equipa das águias.

Já o vice-campeão Sporting também não vacilou no reduto do Centro Atlético da Póvoa Pacense, em Cacia (Aveiro), e cilindrou (11-1), com Rita Lopes a fazer quatro golos.

Quanto aos resultados das restantes eliminatórias dos ‘quartos’, destaque para o triunfo (11-7) do Clube Académico da Feira na visita à Académica, em Coimbra, enquanto o Atlético de Campo de Ourique suplantou (2-1) em casa a Sanjoanense.