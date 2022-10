Benfica e Sporting têm jogos difíceis

O Sporting e Benfica têm, à partida, as deslocações mais difíceis hoje na 5ª jornada do campeonato. Os leões jogam no reduto do Valongo – perdeu na Luz por um golo de diferença na ronda anterior –, enquanto as águias visitam a Oliveirense, que no Dragão Arena só perdeu o jogo a sete segundos do fim. O FC Porto recebe o Famalicense.