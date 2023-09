Benfica e Tomar jogam Supertaça

Benfica, campeão nacional, e Sp. Tomar, vencedor da Taça, defrontam-se hoje (15h), na cidade dos Templários, na Supertaça António Livramento, após as águias conquistarem a Elite Cup.

"Queremos dar continuidade ao que tem sido a pré-época, mas há sempre algum risco na preparação de uma final como esta. Vamos defrontar uma equipa bem orientada, que tem ainda o fator casa", frisou o técnico do Benfica, Nuno Resende.

Do lado do Sp. Tomar, Nuno Lopes disse que as "expetativas são sempre as melhores". "Estamos cá por direito próprio, e queremos deixar a nossa marca, respeitando o adversário".