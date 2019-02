Benfica eliminado da Liga Europeia de hóquei em patins feminino

O Benfica foi este sábado afastado da Liga Europeia de hóquei em patins feminino, ao perder por 3-1 no pavilhão das espanholas do Voltregà, em jogo da segunda mão dos quartos de final.A formação portuguesa, que venceu em Lisboa por 2-1, inaugurou o marcador já no segundo tempo, com um golo de Maria Sofia Silva, mas a formação catalã deu a volta ao resultado e à eliminatória (4-3), com três golos, o último dos quais perto do fim do encontro.No ano passado, as duas equipas defrontaram-se nas meias-finais da competição, tendo o Benfica levado a melhor e disputado a final com o Gijón, que viria a sagrar-se campeão, em Lisboa.