Benfica em vantagem nos quartos de final da Liga Europeia feminina

O Benfica está em vantagem nos quartos de final da Liga Europeia feminina, depois de bater estar tarde em Itália o Valdagno por 9-4.Maria Silva, com quatro golos, Marlene Sousa, com três, e Raquel Santos, com dois, destacaram-se na equipa da Luz.A segunda mão tem lugar no dia 14 de abril, na Luz.