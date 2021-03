Benfica empata com Valongo na Luz

O Benfica empatou este sábado na receção ao Valongo (3-3), em duelo da 22.ª jornada do campeonato nacional.

Na Luz, as águias sentiram muitas dificuldades no primeiro tempo. Nuno Araújo colocou o Valongo na frente, com o empate a surgir através de Rampulla. Os visitantes queriam surpreender no pavilhão dos encarnados e foram para o intervalo a liderar o marcador por 3-1, após mais dois tiros certeiros de Nuno Araújo (um de livre direto).

No segundo tempo surgiu a reação do conjunto orientado por Alejandro Domínguez. Com golos de Diogo Rafael e Lucas Ordoñez, as águias chegaram ao empate (3-3) a 15 minutos do final. O Benfica tentou pressionar e chegar ao golo da vitória, mas o Valongo conseguiu sair da Luz com um empate. A quatro segundos do fim, Nicolía falhou um penálti naquela que foi a derradeira oportunidade.

Contas feitas, o Benfica segue no terceiro lugar, com 43 pontos e em igualdade com a Oliveirense. Lidera o OC Barcelos, com 51 pontos, com o FC Porto no segundo lugar (48 e só joga amanhã).