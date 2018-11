Benfica empata e volta a ceder pontos no Minho

O Benfica voltou a sentir dificuldades no Minho. Depois da surpreendente derrota frente ao Braga há duas jornadas, os encarnados empataram a três no terreno do Barcelos.A partida até começou equilibrada, mas Lucas Ordoñez, a quatro minutos do intervalo, colocou o Benfica na frente. Na segunda parte, o reforço argentino que chegou do Barcelona dilatou a vantagem para as águias (28'). Diogo Rafael fez o terceiro golo encarnado aos 34', mas no mesmo minuto a recuperação barcelense começou.Gonçalo Meira reduziu e a seis minutos do fim, o capitão minhoto Zé Pedro fez o 3-2. A três minutos do apito final, Gonçalo Nunes, avançado de 20 anos emprestado pelo Sporting ao Barcelos, fez o empate através de um penálti e fixou o resultado final da contenda.Com este empate, o Barcelos é primeiro classificado com 15 pontos. Com menos um, seguem o Sporting, Benfica, Oliveirense e Riba D'Ave. Os leões recebem este domingo no Pavilhão João Rocha o FC Porto (13 pontos), cujo vencedor sairá líder do campeonato.