Benfica empata em Barcelos

O Benfica, 4.º no Campeonato, marcou passo, este domingo, em Barcelos, ao empatar (2-2) em duelo da 21.ª jornada.A turma minhota, 2.ª classificada, dominou grande parte do encontro, com um golo madrugador de Luís Querido, de penálti (aos 5 minutos), enquanto Carlos Nicolía igualou 3 minutos depois do intervalo.Fernandez Dario voltou a dar vantagem ao OC Barcelos volvidos 2 minutos, outra vez de bola parada (livre direto), mas os encarnados nunca se renderam e procuraram o empate, conseguindo o 2-2 a 4 minutos da buzina, por Lucas Ordoñez.Na classificação, o FC Porto lidera com 52 pontos, seguido do OC Barcelos (49), Sporting (47), Benfica (44) e Oliveirense (41).