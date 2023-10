Benfica empata no terreno do HC Braga

O Benfica começou a defesa do título de campeão nacional com um empate, 2-2, na deslocação ao terreno do HC Braga, em jogo referente à 1ª jornada do campeonato nacional.As águias inauguraram o marcador no início da segunda parte, por Carlos Nicolía, para pouco depois Pedro Mendes fazer o empate (1-1) por livre direto. E seria o HC Braga a colocar-se em vantagem, com Jorge Silva a fazer o 2-1.O resultado final seria conseguido a oito minutos do fim da partida, quando Diogo Rafael a concretizar o segundo golo do Benfica, colocando o marcador a 2-2.