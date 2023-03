Benfica empatou com o Liceo na Liga dos Campeões

O Benfica empatou esta noite da Luz na receção do Liceo da Corunha, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões.Já apurado para a final a oito que vai decorrer em Viana do Castelo, de 4 a 7 de maio, antes do duelo com os espanhóis, as águias chegaram a estar a vencer por 2-0 (golos de Carlos Nicolía e Pablo Álvarez) até metade da segunda parte, permitindo depois a reação do Liceo.Este jogo marcou o regresso de Edu Lamas à competição, depois de mais de um mês afastado devido a lesão, período que coincidiu com o seu anúncio de que não continuaria no Benfica após o final da temporada, e sabe, que já assinou pelo FC Porto.