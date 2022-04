Benfica, FC Porto e Oliveirense com "expectativas altas" para a final four da Taça de Portugal

A final four da Taça de Portugal de hóquei em patins arranca esta sexta-feira em Paredes, com os treinadores do Benfica, FC Porto e Oliveirense com as "expectativas altas" para a conquista do troféu.

O FC Porto e o Óquei de Barcelos são as primeiras equipas a entrar em campo em Paredes. O técnico dos dragões, Ricardo Ares, garantiu que "as expectativas são boas" e que o grupo tem "muita ambição" de conquistar o troféu. "No final de contas, o FC Porto tem de ganhar qualquer competição em que participe", referiu o treinador, que admitiu não estar à espera de facilidades frente ao Óquei de Barcelos.

O treinador do FC Porto referiu que o adversário está a fazer uma "excelente época" e pediu atenção à sua equipa. "Tem muitos pontos fortes, nas bolas paradas, um bom guarda-redes. Tem um estilo de jogo em que tem muito rendimento. É preciso que o FC Porto esteja muito atento, principalmente na parte defensiva. Vamos tentar contrariar isso", afirmou.

O técnico do Óquei de Barcelos, Rui Neto, esteve ausente da conferência de imprensa.

Na outra meia-final, a Oliveirense, detentora do troféu, disputa um lugar na final com o Benfica. Paulo Pereira está à espera de grandes dificuldades impostas pela equipa 'encarnada', mas garantiu que tudo vão fazer para manter a Taça em Oliveira de Azeméis. "Esperamos muitas dificuldades. Temos o confronto direto, no campeonato, empatado. Vamos tentar desempatar amanhã [sexta-feira] aqui na Taça. É um adversário muito forte, mas todas as equipas têm ambição de conquistar a Taça. Já está do nosso lado há dois anos. Vamos fazer tudo para continuar", referiu o treinador da Oliveirense.

A Oliveirense conquistou o troféu na época 2018/19 e mantém o troféu em sua posse, uma vez que a pandemia de covid-19 impediu que nas duas épocas seguintes se encontrasse um vencedor.

Já o técnico do Benfica, Nuno Resende, salientou a importância de ter os pavilhões cheios e frisou o "nível altíssimo de qualidade" que os adeptos vão poder assistir. "O nosso foco está neste desafio. A Oliveirense está colada a nós no campeonato e está a fazer uma época de grande competência. Acho que o nível da 'final four' vai ser altíssimo. Qualquer um de nós respeita muito os adversários. Vamos ter de ser muito competentes. Trabalhámos muito para chegar cá no máximo das nossas competências, esperando que isso seja suficiente para chegar à final", salientou.

FC Porto e Óquei de Barcelos disputam na sexta-feira, às 17 horas, a primeira meia-final da Taça de Portugal de hóquei em patins, seguindo-se o encontro entre a Oliveirense e Benfica, às 20 horas.

A final está agendada para sábado, às 17 horas, também no Multiusos de Paredes.