Benfica garante vitória no último minuto

O Benfica venceu este sábado o Valongo por 3-2 para a 18.ª jornada do campeonato, ao garantir o triunfo com um golo de Lucas Ordoñez no último minuto.





Carlos Nicolía e Gonçalo Pinto completaram o marcador das águias, enquanto Nuno Araújo e Diogo Fernandes fizeram os tentos do conjunto adversário.Com este resultado, o Benfica mantém a liderança do campeonato com 46 pontos, mais 6 que Sporting (com menos um jogo) e Oliveirense.