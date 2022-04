Benfica goleia Marinhense

O Benfica venceu este domingo no terreno do Marinhense, por 5-0, em duelo a contar para a 23.ª jornada do campeonato nacional.Num duelo em que vencia por 2-0 ao intervalo, os golos da formação orientada por Nuno Resende foram da autoria de Pablo Àlvarez (2), Lucas Ordóñez, Poka e Gonçalo Pinto.O Benfica mantém o quarto lugar da competição, com 50 pontos, atrás de OC Barcelos (52), Sporting (53) e FC Porto (55).