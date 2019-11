Benfica goleia espanholas do Voltregrà na Liga Europeia de hóquei em patins

A equipa de hóquei em patins feminino do Benfica bateu este sábado as espanholas do Voltregrà por 5-1, na segunda jornada do grupo A da Liga Europeia, mantendo a liderança do agrupamento com duas vitórias em dois jogos.

A jogar em casa, as 'águias' entraram fortes no encontro e adiantaram-se logo aos três minutos, por intermédio da avançada Marlene Sousa, que repetiu a dose cinco minutos depois, fixando o resultado em 2-0. Logo a seguir, aos nove minutos, a chilena Macarena Ramos teve um momento de inspiração e marcou um grande golo, levando o marcador nos 3-0 para o intervalo.

Depois do descanso, as 'encarnadas' chegaram aos 5-0, primeiro com um autogolo da guarda-redes adversária e, de seguida, através da capitã Marlene Sousa, que concluiu um 'hat-trick'. O melhor que as visitantes conseguiram foi obter o 'golo de honra' a dez minutos do fim, e o resultado manteve-se nos 5-1 até ao apito final do árbitro.

Com esta vitória, a segunda em dois jogos a contar para a Taça Europeia, depois da goleada de 17-1 aplicada às francesas do Noisy le Grand na estreia da competição, o Benfica lidera o grupo A com seis pontos, seguido pelas espanholas do Manlleu e do Voltregrà, ambos com um ponto, depois terem empatado a zero na primeira jornada, com o Noisy le Grand, que joga hoje com o Manlleu, em último ainda sem pontos.