Benfica goleia HC Braga no primeiro jogo do playoff

O Benfica entrou da melhor forma no playoff de apuramento de campeão. No primeiro jogo dos quartos-de-final, os encarnados golearam em casa o HC Braga por 5-1 e ficam a uma vitória das meias-finais.Pablo Álvarez e Gonçalo Pinto fizeram os primeiros golos na Luz, empatou o experiente Vítor Hugo, após bom trabalho de António Trabulo. Na 2ª parte, Carlos Nicolía aumentou para 3-1, numa altura em que os minhotos jogavam em inferioridade numérica após cartão azul a Pedro Mendes.Diogo Rafael fez o 4-1, com Pablo Álvarez a bisar nos últimos segundos. O avançado argentino, assim como Carlos Nicolía e Pedro Henriques, foram os jogadores em destaque pela formação de Nuno Resende.Sábado (21h), o Benfica pode selar em Braga o apuramento para as meias-finais do playoff.