Benfica goleia Lavra e segue em frente na Taça de Portugal

O Benfica está apurado para os 16 avos-de-final da Taça de Portugal depois de ter goleado o Lavra, fora de portas, por 11-3.





As águias nunca tiveram a vitória em causa perante o conjunto da 3ª divisão e inauguraram o marcador logo no primeiro minuto por Jordi Adroher. Albert Casanovas (7'), Miguel Vieira (9'), Lucas Ordoñez (14') e Edu Lamas (18') também permitiram ao Benfica chegar com cinco golos de vantagem ao intervalo.No segundo tempo, Tiago Azevedo ainda reduziu (26'), mas Gonçalo Pinto respondeu de imediato aos 27'. Jorge Coelho também faturou para a equipa da casa, aos 28'. Miguel Vieira (30') e Casanovas (31'), de penálti, rapidamente voltaram a colocar o Lavra em sentido, que ainda causaram uma terceira surpresa por Joaquim Dias (32').No entanto, Adroher e Ordoñez, que bisaram (33' e 37'), juntamente com Nicolia (49'), fecharam as contas.