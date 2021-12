E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica foi golear (9-2) este domingo o Parede, consolidando o 5.º lugar no Campeonato, após a 12.ª jornada.As águias, que vinham de um triunfo no dérbi frente ao Sporting, entraram muito bem no encontro e ao intervalo já venciam por 7-1, gerindo a segunda parte sem problemas.Destaques individuais nas águias para Lucas Ordoñez e Daniel Oliveira, autores de um hat-trick cada.