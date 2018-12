Benfica goleia na receção ao Turquel

O Benfica venceu o Turquel por 5-1 na 10.ª jornada do campeonato nacional após uma segunda parte convincente da equipa de Pedro Nunes.Jordi Adroher fez o primeiro golo do jogo aos 13'. A equipa do concelho de Alcobaça ia resistindo com a vantagem encarnada pela margem mínima a prevalecer ao intervalo.O minuto 32 revelou-se fatal para o Turquel já que Lucas Ordoñez, com uma picadinha, e Adroher, a finalizar um rápido contra-ataque, deram uma vantagem confortável aos encarnados. O capitão Daniel Matias ainda reduziu ao minuto 34, mas Diogo Rafael (34' e 47'), atleta formado no Turquel, fechou o resultado para o Benfica.As águias seguem na segunda posição a três pontos do líder Sporting que venceu este sábado a Juventude de Viana