Benfica goleia Nafarros na Taça de Portugal

O Benfica não sentiu este domingo problemas em avançar para os 16 avos-de-final da Taça de Portugal, ao golear no terreno do Nafarros por 10-1.Com quatro golos apontados, Lucas Ordóñez foi o destaque das águias.Noutro jogo da ronda, o HC Braga foi vencer a casa do HC Mealhada, por 8-1.