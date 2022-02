Benfica goleia Oliveirense

O Benfica conseguiu esta noite na Luz um triunfo expressivo sobre a Oliveirense, por 7-2, em jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional.As águias chegaram ao intervalo a vencer por 2-1, com golos de Diogo Rafael, jogador que marcou ainda mais dois tentos na segunda parte, o último dos quais com nota artística e ao cair do pano. Pablo Álvarez, Lucas Ordonez e Gonçalo Pinto marcaram os restantes, sendo que os golos de honra da Oliveirense pertenceram a Lucas Martinez para o 1-1 e a Jorge Silva para fazer o 6-2.A equipa encarnada mantém o quinto lugar no campeonato, mas agora mais próxima do quarto, que pertence precisamente à equipa de Oliveira de Azeméis com mais um.