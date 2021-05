Benfica goleia Oliveirense e empata eliminatória do playoff

O Benfica foi vencer este sábado ao terreno da Oliveirense, por 6-1, e empatou a eliminatória (1-1) dos quartos-de-final do playoff do campeonato. A decisão vai ser agora disputada na Luz, no próximo dia 5.





Obrigadas a ganhar para evitar a eliminação, as águias foram para o intervalo na frente por 1-0, com um golo de Lucas Ordonez.No segundo tempo, a formação orientada por Alejandro Domínguez não abrandou e dilatou o marcador através de Sergi Aragonés e Carlos Nicolía. Valter Neves fez o quarto para os encarnados, enquanto Rampulla fez depois o 5-0.Numa tarde para esquecer, a Oliveirense reduziu por Franco Ferruccio, só que logo de seguida Nicolia bisou na partida e fechou a vitória do Benfica por 6-1.