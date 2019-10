Benfica goleia Os Tigres na Luz

Três jogos, três vitórias: eis o pecúlio do Benfica no campeonato nacional de hóquei em patins. Este sábado, no Estádio da Luz, a turma encarnada fez mais uma 'vítima', ao golear Os Tigres por claros 10-0, mantendo-se desta forma 100% vitorioso na prova.





Acabou por ser um triunfo claro da formação benfiquista, com cinco golos em cada parte e com três jogadores a bisar - Edu Lamas, Diogo Rafael e Lucas Ordoñez. Para lá deste trio, marcaram ainda por uma ocasião Gonçalo Pinto, Valter Neves, Jordi Adroher e Carlos Nicolia.Com este resultado o Benfica comanda o campeonato com 9 pontos, mais 2 do que o FC Porto e 3 do que a Oliveirense e Sporting (os leões ainda têm uma partida em atraso).