Benfica goleia Parede e consolida liderança

O Benfica galeou esta noite na Luz o Parede por 6-1, em jogo da 12.ª jornada do campeonato nacional, chegando ao intervalo a vencer por 3-1.Com esta vitória, as águias consolidam a liderança no campeonato, agora com 33 pontos, mais dois que o FC Porto, que subiu ao segundo lugar depois de vencer também esta noite o Paço de Arcos por 8-3. Já o Sporting, que empatou com o Murches , desceu ao terceiro posto, agora com 29 pontos.Pablo Àlvarez e Gonçalo Pinto, com dois golos, e Edu Lamas e Lucas Ordoñez, com um cada, marcaram pelas águias, enquanto o tento de honra do Parede foi marcado pelo argentino Federico Balmaceda.