Benfica goleia Riba d'Ave por 9-2

O Benfica goleou esta noite na Luz o Riba d'Ave, em jogo da 22.ª jornada do campeonato nacional. As águias venceram por 9-2, com 3-0 ao intervalo.Pablo Àlvarez, com quatro golos, destacou na vitória gorda dos encarnados, que consolidam a liderança no campeonato, agora com cinco pontos de vantagem sobre o Sporting, sendo que o OC Barcelos é terceiro, mas ainda sem cumprir o seu jogo diante do HC Braga, só marcado para o dia 30 de março.