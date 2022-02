Benfica goleia rumo aos quartos-de-final da Taça de Portugal feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No dia seguinte a ter vencido na Liga Europeia, a equipa feminina do Benfica voltou a entrar este domingo em ação, tendo carimbado o acesso aos quartos-de-final da Taça de Portugal com um triunfo expressivo por 17-1 na receção ao CENAP (Centro Atlético da Póvoa Pacense).

Num jogo realizado na Luz de sentido únido, Marlene Sousa (7), Inês Severino (3), Raquel Santos (3), Maca Ramos (2), Cata Flores e Catarina Pedro fizeram os golos das águias. Nos últimos segundos, Maria Martins fez o golo de honra do CENAP.

Hoje realizam-se mais quatro jogos dos oitavos-de-final: Gulpilhares-AA Coimbra; CR Antes-AF Arazede; Escola Livre-Vila Boa Bispo e Stuart Massamá-CA Feira.