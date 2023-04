Benfica goleia Valdagno e garante final four da Champions feminina

O Benfica apurou-se este sábado para a 'final four' da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, ao golear em casa a formação italiana do Valdagno por 13-0, na segunda mão dos quartos de final da competição.

A formação 'encarnada', que ergueu o troféu em 2015, já tinha vencido no encontro da primeira mão, disputado a 1 de abril, em Itália, por 9-4.

No pavilhão da Luz, em Lisboa, os golos do Benfica foram apontados por Maria Silva (quatro), Raquel Santos (quatro), Marlene Sousa (dois), Catalina Flores, Beatriz Figueiredo e Micaela Balmaceda.

O Benfica, que continua sem perder na competição esta época, vai defrontar nas meias-finais, as espanholas do CP Vila Sana, que afastaram nos 'quartos' as compatriotas do Martinelia.