Benfica inicia campeonato a vencer

O Benfica iniciou o campeonato nacional da época 2022/23 a vencer, ao bater esta tarde fora o Paço de Arcos por 4-1As águias chegaram ao intervalo a ganhar por 1-0, com golo do francês Roberto di Benedetto, reforço desta época e irmão de Carlo di Banedetto, do FC Porto. O avançado faria ainda mais um golo, o 4-0, depois de Lucas Ordonez e Pablo Álvarez também ajudarem à vitória encarnada.A equipa da linha do Estoril ainda faria o golo de honra, por Bruno Frade.O jogo grande da jornada inaugural disputa-se este domingo, com o Sporting e receber (15h00) o FC Porto.