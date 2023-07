Benfica joga consecutivamente com Sporting e FC Porto na defesa do título de campeão nacional

O campeão nacional Benfica vai enfrentar dois clássicos consecutivos no início da fase regular da edição 2023/24 do campeonato português de hóquei em patins, às terceira e quarta jornadas, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Lisboa.

O primeiro jogo 'grande' terá lugar logo pela terceira jornada e colocará o Benfica a receber o FC Porto, numa reedição da meia-final do play-off do último campeonato, enquanto, na ronda seguinte, os encarnados irão deslocar-se ao Pavilhão João Rocha para defrontar o Sporting, num dérbi lisboeta entre os finalistas da última edição.

O atual campeão nacional inicia a defesa do título em casa do HC Braga, enquanto o finalista vencido Sporting apadrinha a estreia da Juventude Pacense no escalão principal. Por sua vez, o FC Porto desloca-se a Vila Nova de Famalicão para medir forças com o Famalicense, para dar início à Liga, que arranca no dia 30 de setembro.

A jornada inaugural conta ainda com as partidas Óquei de Barcelos-Murches, Riba d'Ave-Oliveirense, Sporting de Tomar-HC Turquel e AD Valongo-CH Carvalhos.

Na última temporada, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 24.ª vez, ao derrotar na final o Sporting.

Logo após o sorteio da 1.ª Divisão, foram também conhecidos os alinhamentos para as Séries Norte e Sul da 2.ª Divisão.