Benfica joga em Turquel

O Benfica vai procurar, hoje, na deslocação ao reduto do Turquel (20h30), encurtar distância para os adversários que estão à sua frente no campeonato nacional. Trata-se de um jogo em atraso da 11ª jornada entre o 5º classificado e o 13º e penúltimo da tabela. Mas é com desconfiança que o treinador das águias olha para a diferença entre as duas equipas. “Temos de ir muito bem preparados, com a cabeça concentrada no que temos de fazer para conseguir um resultado positivo”, frisou Alejandro Dominguez.

Entretanto, realizou-se ontem o sorteio dos 16 avos-de-final da Taça de Portugal, com as equipas da 1ª Divisão a jogarem ainda fora de portas: o Benfica ainda aguarda pelo adversário, já o Sporting desloca-se ao reduto do Valença (2ª), o FC Porto defronta o Biblioteca (2ª), enquanto a Oliveirense viaja até à linha do Estoril, para medir forças com o Parede (2ª).