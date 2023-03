Benfica joga no site de Record

A 23ª jornada arrancou ontem com uma importante vitória do Paço de Arcos (13º) na receção ao Parede (12º), por 3-2. Mas o duelo de cartaz disputa-se hoje e tem transmissão no site deàs 18h00: o líder Benfica visita o Sp. Tomar (7º)."A jogar em casa, o Sp. Tomar já ganhou ao OC Barcelos, empatou com o Sporting e perdeu nos últimos segundos com o FC Porto", alertou o técnico Nuno Resende à BTV. Já o Sporting visita Riba d’Ave e o FC Porto vai a Murches.