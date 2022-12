O Benfica manteve esta quinta-feira a liderança no Campeonato, ao vencer (6-3) em Riba d'Ave, em jogo da 9.ª jornada sem surpresas.Com um empate ao intervalo (1-1), a turma anfitriã ainda incomodou as águias na segunda parte, quando se colocou na frente (2-1) por Anderson Silva, mas os encarnados responderam com um parcial de 3-0 e dominaram o resto da partida.Lucas Ordoñez destacou-se pelos encarnados, ao marcar 3 golos.Com esta vitória, o Benfica lidera a classificação, em igualdade pontual com o Sporting, que venceu (8-4) a Juventude Viana.