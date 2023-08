Benfica multado em 6.000 euros

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem aplicou uma multa de 6.000 euros ao Benfica devido ao comportamento incorreto do público no jogo 1 da final do playoff frente ao Sporting (tochas e arremesso de água para o banco leonino). Já o FC Porto foi multado em 3.000 euros, face ao adepto que empurrou Pedro Henriques no Dragão Arena e ao arremesso de objetos aos jogadores do Benfica, a 1 de junho.