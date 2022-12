Benfica não se deixou surpreender pelo Sp. Tomar

O Benfica estava mais do que precavido quanto à qualidade do Sporting de Tomar, que a época passada foi a única equipa a vencer na Luz. As águias desta vez não se deixaram surpreender, vencendo, na Luz, por 5-0 o jogo referente à décima jornada do Campeonato Nacional.





Pablo Álvares (2), Nil Roca, Diogo Rafael e Roberto Di Benedetto foram os marcadores das águias, que assim continuam no topo da classificação, com 27 pontos, os mesmo que tem o Sporting (2.º), sendo que o FC Porto surge em terceiro, com 25 pontos.