Benfica oficializa contratação de Poka

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Poka para a equipa de hóquei em patins como já tinha sido avançado por Record. O internacional português de 32 anos proveniente do FC Porto prometeu "dar tudo, 100, 1000 por cento" pelo clube encarnado.





"É uma sensação de enorme satisfação, estar num clube com a dimensão do Benfica é um marco na carreira. Agora, resta-me trabalhar muito e diariamente. Após visitar o Museu, o meu objetivo é recheá-lo, continuar a trabalhar e engrandecer o nome do clube", afirmou em declarações à BTV.Poka visitou as instalações do Benfica afirmando que as mesmas vão permiti-lo "maximizar enquanto jogador". "Vou usar isto para potencializar-me e para ajudar o Benfica a ganhar todas as competições em que está inserido", garantiu.A mais recente contratação dos encarnados deixou ainda uma mensagem de confiança aos adeptos. "Vão poder ver a garra que meto em todos os lances, nos jogos, nos treinos... O que aparece nos jogos é reflexo dos treinos, e eu vou dar tudo, 100, 1000 por cento de mim, pois o que quero é ganhar", concluiu.