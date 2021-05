Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfica-Oliveirense, 7-3: águia implacável Com grande eficácia, Benfica avança para as meias-finais do playoff do campeonato





CELEBRAÇÃO. Edu Lamas no centro dos festejos das águias na Luz

• Foto: vítor chi