Benfica-Oliveirense vai realizar-se na Luz

O Benfica-Oliveirense, referente à 10.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, vai realizar-se na Luz.O clube da Luz informou que recebeu uma "notificação favorável" em relação ao recurso, pelo que o jogo terá lugar no Pavilhão Fidelidade quarta-feira às 19 horas.No final de novembro, o Benfica foi castigados com dois jogos de interdição, na sequência de incidentes ocorridos em 27 de janeiro de 2019, num jogo que o Sporting, em inferioridade numérica durante dez minutos, venceu por 4-1.A possibilidade de o Benfica jogar com a Oliveirense na Luz tem a ver com o caráter suspensivo da decisão.Dos dois jogos de suspensão, acrescidos de uma multa de 1.160 euros, o Benfica cumpriu já o primeiro, disputando o jogo da oitava jornada, frente ao Turquel e que venceu por 3-2, no Pavilhão Municipal de Alverca.O campeonato de hóquei em patins é liderado pela Oliveirense, com 24 pontos, seguida por Óquei de Barcelos, com os mesmos 22 pontos de Benfica e Sporting, enquanto o campeão FC Porto é quinto, com 19.