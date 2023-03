Benfica opera reviravolta em Tomar

O Benfica venceu este domingo na visita a Tomar (3-2), num jogo da 23.ª jornada do campeonato em que esteve em desvantagem por 2-0.Numa partida transmitida pelo site de Record , o líder do campeonato entrou em falso, ou melhor, o Sp. Tomar arrancou a todo o gás e, com golos de Filipe Almeida e Tomás Moreira, colocou-se na frente por 2-0. As águias reduziram perto do intervalo, por Pablo Álvarez, que bisaria no segundo tempo para fazer o empate. O golo do triunfo do Benfica surgiu novamente por Álvarez, de livre direto, operando a reviravolta.Com este resultado, as águias lideram com 60 pontos, mais cinco do que o Sporting.