Benfica perde ação no TAD

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) considerou ilegítimo um recurso do Benfica quanto a um castigo ao seu jogador Edu Lamas.Em causa está uma sanção de dois jogos imposta ao jogador pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal (FPP), após um polémico jogo dois das meias-finais do playoff na última temporada.O Benfica pediu uma providência cautelar, aceite pelo Tribunal Central Administrativo do Sul, e Edu Lamas pôde jogar nas restantes partidas, mas agora o TAD vem considerar - por exposição da FPP - ilegítimo o recurso, dado que o castigo era ao atleta e o requerimento foi apenas subscrito pelo clube."O clube que tem ao serviço um jogador a quem foi aplicada uma sanção disciplinar não tem legitimidade para a impugnar, pois não tem um interesse direto, não sendo relevante um mero interesse indireto, reflexo ou mediato", lê-se na decisão do TAD.Desse jogo, Pedro Henriques tem semelhante processo a decorrer (e deverá ter semelhante desfecho, tendo de cumprir três jogos de castigo), ao passo que os castigos a Ferran Font e João Souto, do Sporting, foram anulados em virtude de falha processual do CD da FPP.No segundo jogo das meias-finais o Benfica bateu o Sporting por 3-2, dérbi marcado por polémicas entre jogadores, que valeram várias expulsões. As águias acabariam por chegar à final do campeonato, depois de superarem os leões ao fim de cinco jogos.Por Marina Alves