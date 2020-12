Benfica perde em Barcelos

O Benfica perdeu esta manhã no reduto do OC Barcelos, por 2-3, em jogo referente à 13.ª jornada do campeonato nacional.





A equipa minhota chegou à vantagem de 2-0 por intermédio de José Pedro Pereira e Fernandez Dario, com Lucas Ordañez a fazer o tento dos encarnados ainda na primeira parte. Na segunda e até aos sete minutos finais o marcador manteve-se inalterado, altura em que o OC Barcelos ampliou a vantagem por Tomás Pereira, logo depois do guarda-redes do Benfica, Pedro Henriques, ter defendido um livre direto. Ordañez, de novo, fez ainda o segundo golo para as águias.Este jogo marcou o regresso à competição do Benfica, que não jogava desde o dia 14 de novembro devido à Covid-19.O OC Barcelos mantém-se em segundo lugar, a um ponto do líder, Sporting, enquanto a equipa da Luz é quinta classificada ainda à condição.