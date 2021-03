Benfica perde em casa com o Riba d’Ave

O Benfica sofreu esta quarta-feira uma surpreendente derrota (0-2) na receção ao Riba d’Ave. Numa partida em que a eficácia esteve bastante abaixo da média, a turma forasteira foi mais feliz, com um golo apontado por Dinis Abreu ao minuto quatro da segunda parte, após assistência de João Pedro. Já perto do fim, o mesmo Dinis Abreu bisou, ao marcar de livre direto.



As águias tentaram inverter o rumo dos acontecimentos, mas sem sucesso e com o seu avançado Carlos Nicolia a ver o vermelho em cima da buzina.



Com este resultado, os encarnados mantêm o 3.º lugar na classificação da fase regular, mas em risco de serem alcançados por Sporting e Oliveirense, que têm jogos em atraso.



Na classificação, os encarnados estão a 8 pontos do líder FC Porto.