Benfica perde mas está nas 'meias' da Liga Europeia feminina de hóquei

O Benfica perdeu este sábado na receção às espanholas do Manlleu, por 4-3, na última jornada da fase de grupos da Liga Europeia feminina de hóquei em patins, mas já tinha a qualificação para as meias-finais assegurada.

A equipa do Manlleu entrou forte e chegou ao 3-0, mas Maria Sofia Silva e Marta Piquero, de penálti, colocaram o resultado em 3-2 ao intervalo, tendo sido marcados mais dois golos durante a segunda parte, um para cada lado, com Maca Ramos a faturar para as encarnadas.

O Benfica, que ficou em segundo lugar do grupo A, com 10 pontos, atrás do Manlleu, com 16, vai agora disputar as meias-finais a 4 de abril, frente ao vencedor do grupo B, que será uma destas equipas espanholas: Telecab ou Pilegamans.

A melhor marcadora do grupo A da fase de grupos foi a benquista Marlene Sousa, com 16 golos, seguida da colega de equipa Maria Sofia Silva, com 12, e da espanhola do Manlleu Anna Casarramona, com 11.