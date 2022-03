Depois de uma série de vitórias no campeonato nacional, às quais se juntam outras para a Taça de Portugal, a última das quais frente ao Sporting, o Benfica foi surpreendido esta noite na viagem ao Minho, perdendo por 3-1 com o HC Braga, em jogo em atraso da 17ª jornada do campeonato nacional.Ao intervalo, as águias já perdiam por 2-0, face aos golos de Vítor Pinto e Gonçalo Meira, tendo depois, já na segunda parte, reduzido para 1-2 por Pablo Àlvarez. A equipa da casa ainda faria o 3-1, por penálti, convertido por Pedro Mendes, já sobre o apito final.Com esta vitória, o HC Braga consolida o oitavo lugar e por isso uma vaga nos playoffs, enquanto as águias perderam a oportunidade de roubar o terceiro lugar ao Sporting, continuando em quarto, a um ponto dos leões.