Benfica quer evitar surpresa

A Taça de Portugal regressa hoje, com destaque para a receção do Benfica ao Valongo (16h30) a contar para os oitavos-de-final."Queremos aproveitar o fator casa", sublinhou o técnico Nuno Resende, à BTV. Já o FC Porto visita (17h00) o Alenquer e Benfica (2ª Divisão). "Se não entrarmos focados vamos ter dificuldades", alertou o guardião Xavier Malián, ao site dos dragões. Ainda a contar para os ‘oitavos’ realizam-se hoje mais dois jogos (Póvoa-Oeiras e CA Feira-Juv. Viana) e quatro dos 16 avos-de-final (Famalicense-AJ Salesiana, GD Criar-Parede, CENAP-Sp. Tomar e I. Sagres-Valença). Há também um jogo do campeonato (Marinhense-Oliveirense)