Benfica quer reagir à derrota

Depois do desaire no sábado no terreno do Valongo, o Benfica procura regressar hoje às vitórias, na receção ao HC Braga. "Vamos dar uma resposta. Todas as equipas do nosso campeonato são difíceis. O HC Braga é mais uma a querer vir tirar pontos ao Benfica. Cabe-nos trabalhar e fazer o nosso melhor para não sermos surpreendidos", analisou Gonçalo Pinto, à BTV.